İstanbul'da Bakırköy Botanik Parkı’nda mahsur kalan bir martı, İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekibi tarafından kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Bakırköy Botanik Parkı’nda bir martı, mahsur kaldığı alanda kurtarılmayı bekledi.

İstanbul İtfaiyesi’ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekibi, durumu fark ederek hızla harekete geçti.

Ekip, martıyı güvenli bir şekilde kurtararak doğaya geri kazandırdı.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1921599432589488376

İstanbul İtfaiyesi, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.