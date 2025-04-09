İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirerek İstanbul'un doğal yapısını korumayı sürdürüyor. İBB, bu kapsamda Şile'de Karamandere Mahallesi’ndeki çiftlikte yıkım çalışmalarını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), kaçak yapılarla olan mücadelesi devam ediyor. Şile Karamandere Mahallesi’nde, 13 Haziran 2024 tarihinde yapılan yerinde incelemeler sonucunda, kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan yıkım çalışmaları tamamlandı.

KAÇAK YAPILARIN TESPİTİ

13 Ocak 2017'de Şile İlçesi Karamandere Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, tarımsal nitelikli alanlar, dere alanları ve yapı yasağı uygulanacak bölgelerde yapılan tespitlerde, birden fazla tamamlanmış ve devam eden yapının bulunduğu belirlendi.

İBB TALEP ETTİ

İBB tarafından 4 Temmuz 2024 tarihli yazıyla Şile Belediye Başkanlığı’ndan gerekli yasal işlemlerin yapılması talep edildi. Şile Belediye Başkanlığı ise 30 Eylül 2024'te yazılı olarak, yapılarla ilgili çeşitli tarihlerde düzenlenen Yapı Tatil Tutanakları ve mühürleme işlemlerinin ardından yıkım kararlarının alındığını bildirdi.

Yıkım işlemleri için gerekli personel, araç ve malzeme desteği talebi 16 Ekim 2024'te İBB tarafından yapıldı ancak Şile Belediye Başkanlığı, yazısında, yıkım için yeterli ekipman olmadığı ve taşınmazlarda bulunan hayvanların tahliye edilememesi gibi sebeplerle işlemlerin ertelendiğini duyurdu.

YIKIMI TAMAMLANDI

Ardından Şile Belediye Başkanlığı, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yıkım işlemini gerçekleştirdi. Bu sayede Şile'deki kaçak yapılar yıkıldı ve bölgenin doğal yapısının korunması sağlandı.