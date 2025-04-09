Corendon Airlines, havacılık sektöründe dönüm noktası olan bir yeniliğe imza attı. Hollanda’da hizmet veren Corendon Dutch Airlines, dünyanın tamamen dövme tasarımla giydirilen ilk uçağını tanıttı.

Corendon Airlines, sektördeki 20. yılını kutlayan marka hem havacılık hem de sanat dünyasında iz bırakacak bir projeye imza attı. Corendon çatısı altında Hollanda’da hizmet veren Corendon Dutch Airlines, dünyanın tamamen dövme tasarımla giydirilmiş ilk uçağını misafirlerinin hizmetine sundu.

Lady Gaga ve Kurt Cobain gibi dünya yıldızlarına dövme yapan ünlü dövme sanatçısı Henk Schiffmacher’in imzasını taşıyan tasarım, klasik denizcilik sembollerinden ilham alarak hayata geçirildi. Schiffmacher’in özgün mirasına da bir saygı duruşu niteliğinde olan projeye, sanatçının eşi Louise’ten esinlenerek "Sweet Louise" adı verildi.

"Seyahat tutkusuna bir övgü"

Tasarımın seyahat tutkusuna bir övgü niteliğinde olduğunu belirten Schiffmacher, şöyle konuştu:

"Okyanusların sonsuz yolcusu korsan figürünü temsil eden motor üzerindeki dövme, Corendon için kalp şeklinde bir sembole dönüştü. Dövmeler hikâyeler anlatır; bu tasarım da dünyayı dolaşırken edindiğim deneyimleri, tanıştığım insanları ve kurduğum bağları yansıtıyor. Ayrıca hareketi, bağlantıyı ve keşfetme arzusunu simgeliyor. Bu hikâyenin artık gökyüzünde uçacak olması beni çok gururlandırıyor."

"Bir hayalin gerçeğe dönüşü"

Dövme tasarımlı uçak fikri, Corendon Dutch Airlines CEO’su Günay Uslu ile Henk Schiffmacher arasındaki bir sohbet sırasında doğdu. Schiffmacher’in yıllar önce dile getirdiği tamamen dövme tasarımlı uçak hayali gerçeğe dönüştü. Uslu, sanatı ve havacılığı benzersiz bir şekilde buluşturma fırsatını memnuniyetle karşıladı.

"Cesur ve unutulmaz bir çalışma"

Günay Uslu, yapılan iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

"Corendon’un 20. yılını kutlarken cesur ve unutulmaz bir şey yapmak istedik. Bu iş birliği yalnızca dikkat çekici değil; aynı zamanda Corendon’un maceracı ruhunu ve sıra dışı yollara sapma cesaretini de temsil ediyor. Dövme tasarımlı uçak hem köklerimize hem de yolculuğumuza bir saygı duruşu. Seyahat de sanat gibi güçlü hikâyeler anlatabilir ve insanları beklenmedik şekilde bir araya getirebilir. Dövme tasarımını uçağa uygulamak karmaşık bir süreçti. Tasarımın sanatsal bütünlüğünü bozmadan uçağın yüzeyine uygun şekilde ölçeklendirilmesi gerekiyordu. Havacılık ve sanat uzmanlarıyla yakın çalıştık. Oldukça titiz bir süreçti ama ortaya çıkan sonuç hepimiz için son derece tatmin edici oldu."

"Yolcular için bir ilk"

Schiphol-East Havalimanı’nda tanıtılan "Sweet Louise", yakında Corendon’un en popüler tatil rotalarında hizmet vermeye başlayacak. İkonik tasarımlı uçak, yolculara gökyüzünde gerçekten benzersiz bir deneyim sunacak.