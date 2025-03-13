İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 25 yıldır beklenen imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden oy birliği ile geçti. Bakırköylülerinin yarısından fazlasının yaşadığı 7 mahalleyi kapsayan imar planları sayesinde, yıllardır evlerini yenilemeyi bekleyen yurttaşlar binalarında dönüşümü gerçekleştirilebilecek.İSTANBUL (İGFA) - 1999 depreminin ardından İstanbul'da Bakırköy’ün kentsel dönüşümü için hazırlanan imar planları 25 yıldır çeşitli gerekçelerle reddediliyordu. Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yeniden hazırlanan planlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy biriliği ile geçti.

İlk olarak 11 Temmuz 2024 tarihinde İBB Meclisinde onaylanan 1/5 bin ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planının ardından, 1/bin ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak, Bakırköy Belediye Meclisi’nde geçti. İBB Meclis gündemine taşınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da bugün oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen imar planları sayesinde Bakırköy’ün yarısından fazlasının yaşadığı, Osmaniye, Yenimahalle Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı mahallelerinde dönüşümün önündeki engeller ortadan kalkmış oldu.

Plan notlarında kentsel dönüşüm maliyetini düşürecek önemli maddeler yer alırken ayrık nizam adalarda dönüşümü çıkmaza sokan parsel birleşimi ve minimum alan şartı sınırlaması kaldırılırken Taban Oturumu TAKS değeri 0.25 den çıkma yapılmamak şartıyla 0.40'a çıkarıldı. Böylelikle bodrum ve zemin katta büyüme sağlanarak, çıkmasız depreme daha dayanıklı yapı oluşturulmasının önü açıldı.

25 yıllık hasreti bir yıllık çalışmayla bitirdiklerini belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, mecliste onaylanan bu imar planları sayesinde, 220 bin kişinin yaşadığı Bakırköy’ü deprem dirençli bir ilçeye dönüştürme mücadelemizde artık çok daha güçlü olduklarını söyledi.

"Bakırköylüler artık rahat bir nefes alacaktır" diyen Başkan Ovalıoğlu, "1 yıl gibi kısa bir süreçte önce 1/5000’lik İmar Planlarımızı ardından bugün de 1/1000’lik İmar Planlarımızı onayladık ve bugün Bakırköylü komşularımıza kentsel dönüşümün müjdesini verdik. Bu süreçte emeği geçen, Bakırköy Belediyemiz çalışanlarına, Bakırköy Belediye Meclisimize, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımıza, Bayındırlık ve İmar Komisyonumuza, siz değerli meclis üyelerimize ve sürecin başından bu yana büyük destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.