Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın sebebiyle gökyüzü siyaha büründü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depoda mahsur kalan köpek ise kurtarıldı.

Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 566. Sokak’ta bulunan hurda deposunun açık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Açık alanda çıkan yangın, hurdalık alana sıçradı. Yangın kısa sürede büyürken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Depoda mahsur kalan köpeği gören ekipler, hayvanı kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin dikkati ve hızı sayesinde köpek kurtarıldı, yangın ise söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.