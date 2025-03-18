İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 404’e, yaralı sayısı 562’ye yükseldi. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında 4 hükümet yetkilisinin de yer aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 404’e, yaralı sayısının ise 562’ye yükseldiği belirtildi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise bombardımanlarda 4 üst düzey hükümet yetkilisinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Hayatını kaybeden yetkililerin Hükümet Çalışmalarını Takip Birimi Başkanı İssam el-Dalis, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmed el-Hatta, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mahmud Ebu Vafah ve İç Güvenlik Teşkilatı Genel Müdürü Behcet Ebu Sultan olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun hava saldırılarında sivillerin sığındığı tahliye merkezleri, okullar ve kamu tesislerini hedef aldığını aktardı.

Hamas: "ABD Gazze’deki katliamlardan tamamen sorumludur"

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanından önceden haberdar olmasına değinilerek, "Bu, ABD’nin halkımıza karşı yürütülen imha savaşına doğrudan ortak olduğunu teyit ediyor" ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray’ın saldırı öncesinde İsrail’in kendilerine danışıldığı yönündeki açıklamasının, "ABD’nin işgale ilişkin açık suç ortaklığını ve taraflılığını ortaya koyduğu" vurgulandı. Açıklamada, "İşgale sınırsız siyasi ve askeri destek veren Washington, Gazze’deki katliamlardan, kadın ve çocukların öldürülmesinden tamamen sorumludur" ifadelerine yer verildi.

İsrail’in saldırılarına tepkiler

Filistin Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, dünyaya "soykırım suçunu durdurma" çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Gazze’de halkımıza yönelik devam eden vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bakanlık, sükunetin sağlanması, saldırganlığın durdurulması ve çatışmanın çözümü için siyasi ufkun yeniden sağlanması için siyasi çözümlerin anahtar olduğunu teyit ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Casper Veldkamp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine değinerek, "Hollanda, tüm tarafları Gazze’de ateşkes ve rehine anlaşmasının şartlarına saygı göstermeye çağırıyor. Tüm siviller korunmalı. Tüm tarafları bu anlaşmayı eksiksiz uygulamaya çağırıyoruz. Geriye kalan rehineler serbest bırakılmalı, insani yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalı ve tüm düşmanlıklar kalıcı olarak sona erdirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Avustralya, Çin, Rusya

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, tüm taraflara ateşkese saygı gösterme çağrısında bulunarak, "Tüm siviller korunmalı" ifadelerine yer verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin’in durumdan "çok endişeli" olduğunu belirterek tüm tarafların "gerilimi arttırmaya yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını" umduğunu aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da durumun endişe verici olduğunu ifade etti. Peskov, "Kuşkusuz, (Gazze’deki) durumun daha da kötüleşmesi ve daha da tırmanması bizi endişelendiriyor. Özellikle sivil halk arasında büyük can kayıpları olduğuna dair haberler endişe verici. Durumu çok yakından izliyoruz ve tabi ki barışçıl bir seyir izlemesini bekliyoruz" dedi.

Malta

Malta Başbakanı Robert Abela, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıları "barbarca" olarak nitelendirdi. Başbakan Abela, "Malta hükümeti adına bu barbarca saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerine verdi.

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise İsrail’in yeni saldırılarını ve bunların yol açtığı can kayıplarını eleştirdi. Bakan Prevot, "İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma açıktır: Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Bu hedefleri tehdit eden yeni İsrail saldırılarını ve bunların yol açtığı ağır insani kayıpları kınıyorum. Filistinli sivillere yönelik insani yardımların engellenmesi uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Tarafları, herkes için yeniden yapılanmanın ve barışın önünü açacak olan anlaşmanın ikinci aşamasını uygulamaya davet ediyorum. AB’nin desteklediği Arap ülkeleri bunu başarmak için çoktan bir plan önerdi. Geriye gitmeyelim" ifadelerini kullandı.

İsviçre

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Düşmanlıklar yeniden başladı. İsviçre, ateşkese derhal geri dönülmesini, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını talep ediyor, sivil halkın korunması zorunluluğunu hatırlatıyor" ifadelerine yer verildi.

"Bu vicdansızlıktır"

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi de yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’de ateşkesin derhal yeniden sağlanması çağrısında bulundu. Hadi, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nde hava saldırıları meydana geldi. İlk raporlar, yüzlerce kişinin öldürüldüğünü gösteriyor. Bu vicdansızlıktır. Ateşkes derhal yeniden sağlanmalıdır. Gazze halkı hayal edilemeyecek acılar yaşadı. Düşmanlıkların sona erdirilmesi, insani yardımların sürdürülmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve temel hizmetlerin, halkın geçim kaynaklarının yeniden sağlanması ileriye gitmenin tek yoludur" ifadelerine yer verdi.

BM’den "ateşkese dönün" çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırılardan dolayı "şok" olduğunu vurgulayarak ateşkese saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise, "İsrail güçlerinin gece boyu sürdürdüğü yoğun bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği korkunç görüntüler ortaya çıktı. Savaşı yeniden başlatarak ’dünyada cehennemi’ körüklemek sadece daha fazla umutsuzluk ve acı getirecektir. Ateşkese geri dönülmesi şart" ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Tom Fletcher ise İsrail’in başlattığı saldırılara ilişkin, "Korkunç haber. İnsani yardım görevlilerimiz Gazze’de mümkün olduğunca çok sayıda hayat kurtarmak için ellerinden geleni yaptı. Kurtulanlar büyük acılar yaşıyor. Nüfuzu olan herkesin buna son vermesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, İsrail’in hava saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirerek, "İsrail hava saldırıları ve topçu atışlarından dehşete düştüm. Bu saldırılar yüzlerce kişiyi öldürdü. Bu, trajedi üstüne trajediye yol açacak" dedi.