Erzurum’un İspir ilçesinde yol kenarlarını kaplayan dikenler, ağaçlar ve otlar sürücülerin görüş mesafesini kısıtlıyor. Vatandaşlar, trafikte büyük tehlike oluşturan bu duruma karşı önlem alınmasını istedi.

İspir ve çevre mahalle yollarında trafik güvenliğini tehdit eden bir tehlike, özellikle yaz aylarında daha da belirgin hale geliyor. Çoruh Vadisi boyunca uzanan güzergâhlar ile köylere giden mahalle, yollarında, yol kenarlarında kontrolsüzce büyüyen dikenli bitkiler, yabani otlar ve ağaç dalları sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu durum, hem görüş mesafesini daraltıyor hem de araçların güvenli geçişini tehlikeye atıyor. İlçe dışından gelen gurbetçiler ve bölgeye yabancı sürücüler için bu yollar adeta tuzak haline gelirken, özellikle virajlı noktalarda olası kazaların önü açılıyor.

Vatandaşlar, daha önce bu yollar üzerinde küçük çaplı kazalar yaşandığını, ancak büyük bir facia yaşanmadan yetkililerin harekete geçmesini istediklerini belirtiyor.

Vatandaşlar, "Yöre halkı, köy muhtarları karayolları, ilçe belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni göreve çağırıyoruz. Bu yolların kenarlarında kapsamlı bir temizlik, budama ve düzenleme çalışması başlatılsın.

Çünkü küçük bir ihmal, büyük bir kayba neden olabilir. Yapılacak düzenlemeyle hem güvenlik sağlanacak, hem de doğaya uyumlu, daha estetik bir çevre oluşturulacak" dedi.