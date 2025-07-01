Bursa’nın Yenişehir ilçesinde sahibi olduğu kamyonun kasasını naylon ile kaplayıp içerisine su dolduran bir vatandaş kamyonu çocuklar için yüzme havuzu haline getirdi.

Yenişehir ilçesine bağlı Sarıbey Mahallesi’nde, sıcak havalardan bunalan bir vatandaş zekasını konuşturarak çocuklar için ilginç bir çözüm geliştirdi. Sahibi olduğu kamyonun kasasını naylonla kaplayan vatandaş, kasaya su doldurarak mahalle çocuklarına adeta mobil bir yüzme havuzu sundu.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği günlerde serinlemek isteyen çocuklar, bu sıradışı havuzda doyasıya eğlendi. Mahalle sakinleri, eski Sarıbey’de havaların artan sıcaklığına karşı bu yöntemi hem pratik hem de eğlenceli bulduklarını ifade etti. Mahallede renkli görüntülere sahne olan uygulama, görenlerin yüzünde tebessüm bırakırken sosyal medyada da ilgi gördü. Vatandaşın bu çözümü, imkânları kısıtlı olan bölgelerdeki yaz sıcaklarına karşı geliştirilen alternatif serinleme yollarına güzel bir örnek olarak değerlendirildi.