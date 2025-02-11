İŞKUR Gençlik Programı, Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü ile BŞEÜ arasında imzalanan işbirliği protokolüyle resmiyete kavuştu.

Bilecik Valiliği binasında gerçekleşen protokol, Şefik Aygöl’ün yanı sıra, Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Üzeyir Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı arasında imzalar atıldı. Söz konusu program ile BŞEÜ’ye kayıtlı öğrencilerin, üniversite içindeki faaliyet alanlarında çalışarak deneyim kazanmaları ve işgücü piyasasına hazırlanmaları sağlanacak. Gençler haftada 3 gün ve en fazla 22 buçuk saat çalışarak, günlük bin 83 TL’den olmak üzere aylık 15 bin 162 TL’ye kadar geçici kazanç elde edebilecekler. Çalışma günleri ders programlarına göre ayarlanabilecek ve hafta sonunu da değerlendirme imkanı olacak.

Üniversiteli gençlerin aşağıda belirtilen alanlarda yürütülecek faaliyetler şu şekilde kaydedildi; Sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari faaliyetlerin desteklenmesi, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi gibi alanlar açılırken, diğer faaliyetler ise; öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Öte yandan, protokol ile ilgili diğer detaylar da ise; Bir katılımcı, işgücü uyum programının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik kapsamında düzenlenen programlardan toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir. Üniversite ile yapılan işbirliği kapsamında 627 kişilik kontenjan ayrılmıştır. 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında başvurular alınacaktır. Program 3 Mart-30 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecektir. Başvurular genclik.iskur.gov.tr adresinden yapılacağı belirtildi.