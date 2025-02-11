Kastamonu’da odun topladığı sırada düşmesi neticesinde omzu çıkan ve tendonlarında yırtık oluşan 63 yaşındaki hasta, kapalı yöntemle yapılan operasyon sayesinde sağlığına kavuştu.

Kastamonu’da odun toplarken dengesini kaybederek düşen 63 yaşındaki Aliye Çetin, sağ omzunun çıkması ve ağrı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine başvurdu. Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Recep Taşkın tarafından yapılan kontrollerde Çetin’in düşme neticesinde sağ omuzu çıktığı ve kemikteki çökme sonucu tendonlarında yırtık oluştuğu tespit edildi.

Ortopedi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Recep Taşkın, Kastamonu’da ilk kez uygulanan kapalı yöntemle remplissage prosedür (doldurma) uygulaması yaparak Çetin’i sağlığına kavuşturdu. Ağrıları ve hareket kısıtlılığı giderilen Aliye Çetin, hastaneden taburcu edildi.

Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Recep Taşkın, "Hastamız odun toplarken dengesini kaybederek düşmüş ve sağ omuzunda şiddetli ağrı ile hareket kısıtlılığı şikayetiyle acil servise başvurmuştur. Yapılan değerlendirmede acil müdahale ile çıkan omzu yerine yerleştirdik. Ancak hastamızın takiplerinde yapılan ileri tetkiklerde, omuz çıkığının sadece eklemde geçici bir yer değişimi olmadığı, aynı zamanda yumuşak doku ve kemik yapılarında ciddi hasara neden olduğu görüldü. Bunun üzerine hastamız, MR görüntüleme ve diğer tetkikler sonucunda, omzun ön kısmında eklem kapsülü ve labrumda yırtık oluştuğu, bu tür çoklu yaralanmaların tedavisinde, omuzun stabilitesini sağlamak ve ilerleyen dönemlerde tekrarlayan çıkıkları önlemek için cerrahi müdahale gerekmekteydi. Hastamız için kapalı omuz ameliyatını planlayıp genel anestezi altında yaklaşık 1,5 saat süren kapalı ameliyatla, omuzun hem yumuşak doku, hem de kemik yapılarındaki hasarlar remplisasage prosdürü (doldurma) uygulanarak onarılmıştır. Ameliyat sonrası erken dönemde hastamızın ağrısı kontrol altına alınmış ve omuz hareket açıklığını koruyacak şekilde özel bir rehabilitasyon programı başlatılmıştır. Cerrahi sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir. Ameliyattan sonra üç hafta boyunca omzunu destekleyen bir askı kullanması önerilmiş ve kontrollü hareketlerle rehabilitasyon sürecine başlamıştır. Hastamızın günlük yaşamına daha kısa sürede dönebilmesi için fizyoterapi programı planlanmıştır. Tüm kontrolleri başarıyla tamamlanan hastamızı hastanemizden taburcu ettik" dedi.