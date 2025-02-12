Hatay’ın İskenderun ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 21 yıl 8 ay 29 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kasten yaralama suçundan 21 yıl 8 ay 29 gün hapis cezasıyla araman A.B. İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: iha