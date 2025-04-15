Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 2 kilo gram metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde Y.K. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada naylon poşet içerisinde 2 kilo gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Y.K. ve H.C.O. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA