Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 2 kilo gram metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde Y.K. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada naylon poşet içerisinde 2 kilo gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Y.K. ve H.C.O. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.