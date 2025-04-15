Uşak Belediyesi ile Finlandiya’nın Paimio Belediyesi arasında devam eden görüşmeler sonrasında “Ortaklıklar yoluyla tekstil sektörünün yeşil dönüşümünü hızlandırmak” konulu AB projesi faaliyetlerini başarıyla tamamladı.UŞAK (İGFA) - Türkiye – AB arasında şehir eşleştirme programı kapsamında yürütülen sürdürülebilir gelecek için iş birliği konulu proje tamamlandı.

Tekstil Geri Dönüşümü Destekleyen AB Projesi'nin kapanışında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da hazır bulunarak, sürdürülebilir geri dönüşüm ve daha yaşanabilir bir kent için tasarlanan projenin sonuçları hakkında değerlendirmeler yaptı.

Toplantıda konuşan Başkan Yalım projenin başlangıcından itibaren emeği geçen herkese şükranlarını sunarak bu projenin uygulanabilir hale gelmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Bu projenin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Başkan Yalım; hem yeşil dönüşüm hem karbon salınımı konusunda reel uygulamalara geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Hazırlanan 'Yeşil Eylem Planı' ile çevresel sosyal ve ekonomik boyutlar bir arada değerlendirilerek sürdürülebilir bir şehir oluşturulması amaçlanırken, mevcut durumu analiz eden paydaşların katılımını sağlayan ve uygulanabilir stratejiler sunan bu planın, Uşak’ın uzun vadeli gelişim hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

PROJE KAPSAMINDA BİRÇOK FAALİYET YAPILMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Türkiye'nin tekstil geri dönüşümünün yüzde 72’sini gerçekleştiren öncü sanayi kenti Uşak ile kullanılmış tekstil ürünlerinin geri dönüşümünde araştırma ve geliştirme konusunda önemli çalışmalar yapan Paimio kentini bir araya getiren proje kapsamında; ilkokul öğrencilerine sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında eğitimler verilmiş, geri dönüşümle ilgili çeşitli saha ziyaretleri ve incelemeler gerçekleştirilmiş, ayrıca geri dönüşüm konusunda iki kentin kullandığı teknolojiler ve altyapı istişare edilmişti.