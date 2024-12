İşadamı A.S.; tanıştığı bir kadın tarafından kendisine şantaj yapılarak milyonlarca lira dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Tutanağa geçen ifadelerde şantaj ve tehdit ifadelerine yer verilirken, uzaklaştırma kararı verilen kadının tüm elektronik cihazlarına da el konuldu.

İddiaya göre iş insanı A.S.; Ö.D. isimli kadın ile yaklaşık 1.5 sene önce tanıştı. Hukuki bir mesele ile başlayan tanışmanın ardından Ö.D. isimli kadın iş insanı A.S.’ye iddiaya göre; "Eşim V.G. ile boşanma aşamasındayım. V.G. tüm mal varlığıma çöktü. Şu an param yok. Boşanma davası sonrasında borcunu ödemek üzere para gönderir misin?” dedi. Bunun üzerine iş adamı A.S. iddiaya göre Ö.D.’ye farklı zamanlarda 4 milyon TL para gönderdi. Ö.D. ile V.G.’nin mal varlığına ilişkin davada uzlaşmasının ardından işadamı A.S. parasını geri istedi. Bunun üzerine iddiaya göre Ö.D. isimli kadın; “Para falan vermiyorum. Bir daha benden para istersen kafana sıkarım. Babama söylerim, benim babam firar” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine iş insanı A.S., kendisinden 4 milyon TL para alan Ö.D.’den karşılığında senet aldı. İşadamı A.S.; Ö.D.’nin babası S.D. tarafından aranarak senedi yırtmasını, aksi takdirde hayatı ile tehdit edildiğini öne sürdü. Can güvenliğinden dolayı kendisini tehlike altında hisseden A.S. senedi yırtarak fotoğrafını kadının babası olduğu iddia edilen kişiye gönderdi. Senedin yırtılmasının ardından yine iddiaya göre işadamı A.S. İstanbul’da olduğu sırada Ö.D. tarafından arandığını ve “Senin bende cinsel içerikli kasetin, mesajların var. Bunları ailene ve basına yayarım. Seni rezil ederim. İnsan içine çıkamazsın” diyerek sürekli para istemeye başladığını ileri sürdü. Bunun üzerine savcılığa giden A.S. şikayette bulundu. Sürekli para ve istekleri bitmeyen Ö.D.’nin işadamı A.S.ye gönderdiği mesajlar da dosyaya girdi. İfade tutanaklarına göre tehdit ve şantajların devam ettiği işadamı A.S.’den ev kiralarının ödenmesi istendiği ve yeni telefon alınmasının istendiği de ifade tutanaklarında yer aldı.

İşadamı A.S. tehdit ve şantajların ardı arkası kesilmediği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla şikayetçi oldu. Kadın hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verilirken, tüm elektronik cihazlarına da el konulması kararı çıktı.