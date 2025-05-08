Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Yapay Zekâ Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Daha sonraki süreçte mutlaka yerellerle ilgili çalışmalar yapmamız gerektiğini, ev sahipliğini onurlu bir şekilde gurur duyarak yapacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Uluslararası Yapay Zekâ Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen sempozyuma Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Günün şartlarına uyarlanacak çalışmada, değişik şehirlerimizden teşrif eden bilim insanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Ev sahipliğini onurlu bir şekilde gurur duyarak yaparız"

Bu alanda yerelde yapılacak çalışmalarda Kayseri Büyükşehir Belediye olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Daha sonraki süreçte mutlaka yerellerle ilgili yapmamız gerektiğini, ev sahipliğini onurlu bir şekilde gurur duyarak yapacağımızı da ifade ederek, birlikte olmayı arzu ettiğimizi buradan paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç, şehri geleceğe hazırlayacak gençlere ve bilim insanlarına fırsat verecek uygulamalar hazırladıklarını, Akıllı Şehir projeleri ile kentteki insanların hayatını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Ekibin bu anlamda güzel çalışmalar yaptığını, iş birlikleri halinde çalışmalar sürdürdüğünü kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Hepimizi ve şehrimizi geleceğe taşımak mecburiyetindeyiz. Yerelden, ulusaldan öte küresel çalışmalarda yer almak için hazırlıklarımızı yapmalıyız. Anadolu şehirlerini cazibe merkezi haline getirmemiz gerekir" şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da sempozyumun verimli geçmesi temennisinde bulunurken Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Bilimler Akademisi faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Program sonunda hediye takdimi gerçekleştirildi.