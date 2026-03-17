Kayserispor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre 19 Mart Perşembe günü Kayserispor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçı FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'e bu maçta Murat Ergin Gözütok ve Yusuf Susuz yardımcılık yapacak. Maçın 4 Hakemi ise Gürcan Hasova. Halil Umut Meler bu sezon Kayserispor'un ikinci kez maçını yönetecek.

19 Mart Perşembe günü oynanacak olan Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı saat 16.00'da başlayacak.