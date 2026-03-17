İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'den İsrail'in kendisi için ortaya attığı 'gece saatlerinde düzenlenen saldırıda öldürüldü' iddialarının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Laricani, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri donanmasına ait IRIS Dena fırkateynine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 104 askerin cenaze töreni öncesinde kaleme aldığı el yazısı mesajı yayımladı. İsrail'in iddialarına cevap niteliğinde bir ifadenin bulunmadığı mesajda Laricani, hayatını kaybeden askerler için Allah'tan rahmet ve yüce makam diledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, 'Deniz Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarının Dena'da şehit olması, uluslararası güçlere karşı yürütülen mücadele sürecinde milletimizin ortaya koyduğu fedakarlıkların bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehadetler, İran Ordusu'nun temellerini silahlı kuvvetlerin yapısı içinde uzun yıllar boyunca sağlamlaştıracaktır' ifadelerini kullandı.

Cenaze töreni Tahran'da düzenlenecek

Tahran Eyaleti İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerler için cenaze töreninin 18 Mart Çarşamba günü başkent Tahran'da düzenleneceği bildirilmişti.

IRIS Dena fırkateyni saldırısı

4 Mart'ta Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 tatbikatına katıldıktan sonra İran'a dönmekte olan İran donanmasına ait 'IRIS Dena' fırkateyni, Hint Okyanusu'nda Sri Lanka açıklarında saldırıya uğramıştı. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemiden yardım çağrısı yapıldığı ve bölgeye Sri Lanka donanmasına bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirilmişti. İran Ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, saldırıda 20'si kayıp 104 personelin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı.