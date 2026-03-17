Kayseri protokol üyeleri 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Çanakkale Zaferi'nin milletimizin tarihindeki eşsiz yerini vurgulayan Başkan Yalçın, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın her Türk vatandaşının en önemli milli sorumluluğu olduğunu ifade etti. Başkan Yalçın mesajında, 'Şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak en başta gelen milli görevimizdir' ifadelerine yer verdi. Türk milletinin var olma mücadelesinin Çanakkale'de bir kahramanlık destanına dönüştüğünü belirten Başkan Yalçın, 'Bu güzel vatan için yüzbinlerce şehidin verildiği eşine az rastlanır bir mücadele yaşanmıştır. Göğüs göğüse çarpışmaların yaşandığı o topraklarda bugün bile o günlerin hatıraları canlılığını korumaktadır. Ecdadımız, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömerek bizlere gururla anlatacağımız bir zafer ve huzurla yaşayacağımız bir vatan bırakmıştır.' ifadelerini kullandı.

'Görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız'

Ecdadın emaneti olan vatana sahip çıkmanın herkes için en önemli görev olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gerek milli mücadele döneminde gerekse daha sonraki yıllarda vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, her birimiz bulunduğumuz yerde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Ancak bu şekilde onlara layık olabiliriz.'

Başkan Yalçın mesajını, 'Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun' sözleriyle tamamladı.

Başkan Yalçın ayrıca Osmanlı Kültür Sokağı'nda açtıkları Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesini ve aynı konseptte hazırladıkları Müze Otobüsü gezmeye davet etti.

Başkan Palancıoğlu: 'Çanakkale Zaferiyle Türk milleti tüm imkânsızlıklara rağmen vatan sevgisi ve iman gücünü tüm dünyaya gösterdi'

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türk tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama ve anma mesajı yayınladı. Çanakkale Zaferiyle Türk milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen vatan sevgisi ve iman gücünü tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu mesajında şunları ifade etti:

'Adını tarihe altın harflerle yazdıran 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 111. yıl dönümünü, bir kez daha milletçe büyük bir onur ve gururla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, 18 Mart 1915'te vatan ve milletin bağımsızlığını korumak, vatan ve milletin bekası için yurdumuzun dört bir yanından gelen kahramanlarımızın her türlü imkânsızlık ve yokluğa rağmen varını yoğunu ortaya koyarak, verilen olağanüstü mücadeleyle, eşine az rastlanır, anlamlı ve unutulmaz bir kahramanlık destanıdır. Türk milleti tarih boyunca var olma mücadelesinden her zaman başarıyla çıkmıştır. Bugünün güçlü Türkiye'sinin temelini şanlı tarihi ve destanlaşmış zaferleri oluşturmuştur. Çanakkale Zaferi, milletimizin birliğinin, beraberliğinin, inancının, vatan, millet ve istiklal sevdasının göstergesidir. Çanakkale ruhunu koruyarak ecdadımızın bizlere emanet bıraktığı bu mukaddes topraklar için yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğrunda şehit düşen, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.'

Başkan Özdoğan: 'Çanakkale ruhu, milletimizin en büyük mirasıdır'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale'de ortaya konulan fedakârlık ve inancın Türk milletinin tarihindeki en güçlü dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Başkan Bilal Özdoğan, Çanakkale'de verilen mücadelenin yalnızca cephede kazanılmış bir zafer değil; milletin ortak iradesi, vatan sevgisi ve bağımsızlık kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Çanakkale, milletimizin imkânsız görünen şartlar altında dahi inancı, cesareti ve kararlılığıyla nasıl ayağa kalktığını tüm dünyaya gösterdiği büyük bir destandır. O gün cephede verilen mücadele, sadece bir savaşın değil; bir milletin var olma iradesinin de sembolü olmuştur. 'Çanakkale Geçilmez' sözü, bu topraklarda yazılmış en güçlü tarihî mesajlardan biridir.'

Başkan Özdoğan, vatan uğruna can veren kahramanların hatırasının daima yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, 'Başta Gazi Mustafa Kemâl Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de ve vatanımızın dört bir yanında bağımsızlığımız için mücadele eden tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla anıyorum. Bugün sahip olduğumuz huzur, onların fedakârlıkları sayesinde mümkün olmuştur. Bu emaneti korumak ve gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.

Çanakkale ruhunun sadece anma günlerinde değil, her zaman canlı tutulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özdoğan, özellikle genç nesillerin tarih bilinciyle yetişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Özdoğan mesajını, '18 Mart vesilesiyle milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı bu büyük destanı bir kez daha saygıyla yad ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü temelidir' diyerek tamamladı.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk Milleti'nin tarih boyunca kahramanlıklarıyla destanlar yazdığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Çanakkale Şehitleri başta olmak üzere, vatanı, bayrağı ve milleti için canını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum' dedi. Başkan Çolakbayrakdar mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Türk Milleti; tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve diğer savaşlarda destanlar yazdık ve bugünlere kadar birçok bedel ödedik. Rabbim, bu topraklarda yaşayan Türk Milleti'nin yüreğine bir daha şehit acısı düşürmesin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin. Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Vatanımızda huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, bu şehitlerimizin sayesindedir. Vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.'

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan 'Çanakkale Zaferi' Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında, Çanakkale Savaşı'nda kazanılan zaferin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, bu büyük zaferin milletimizin birlik, inanç ve fedakârlık ruhuyla neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti. Çanakkale'de kazanılan zaferin yalnızca askeri bir başarıdan ibaret olmadığını; aynı zamanda milletimizin kaderini etkileyen büyük bir direniş ve diriliş destanı niteliği taşıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Türk milletinin inancı, azmi ve vatan sevgisiyle tarihe altın harflerle yazdığı Çanakkale Savaşındaki büyük mücadelenin 111. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Çanakkale'de verilen mücadele, yokluk ve imkânsızlıklar içerisinde dahi bir milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe kazıyan bu eşsiz mücadele, aynı zamanda Türk Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu besleyen ve milli direniş bilincini güçlendiren önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman Mehmetçiklerimiz; iman, cesaret ve büyük bir fedakârlıkla bu toprakları bizlere emanet etmiştir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, bu kutsal emaneti korumak, birlik ve beraberlik ruhunu daima canlı tutarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Kayseri Üniversitesi olarak; tarihimizin bu anlamlı mirasını gelecek nesillere doğru biçimde aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Gençlerimizin tarih bilinci yüksek sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi yönünde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Geçmişte vatanımıza göz dikenler hangi niyetle hareket etmiş olursa olsun, Türk Milleti tarih boyunca olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde hareket ettiği sürece, hiçbir güç bu topraklar üzerindeki emeline ulaşamayacaktır. Çanakkale'de ortaya konan o imanlı ruh, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.'

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başkan Bağlamış'tan anlamlı mesaj

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümünde bir mesaj yayımladı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış bir mesaj yayımlayarak, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan bu büyük zaferi gurur ve minnetle andıklarını ifade etti. Bağlamış mesajında, Çanakkale'de yazılan destanın sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletin birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı. Bağlamış 'Çanakkale, imanın ve azmin teknolojiye karşı zaferidir. Bu destan, milletimizin hiçbir şartta esareti kabul etmeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır' ifadelerine yer verdi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Bağlamış, gazilere de şükranlarını sundu. Bağlamış mesajının devamında, Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, 'Bizlere düşen en büyük görev, bu aziz mirası korumak ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır' dedi.