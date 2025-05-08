Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu kez de ilçenin merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahallelerin mevcut durumlarının ve taleplerinin ele alındığı program adeta kamu kurumları arası koordinasyon toplantısına dönüştü.

Başkan Mustafa Yalçın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ve İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek de katıldı. Farklı kamu hizmet alanlarının yöneticilerinin ve mahallenin en yetkili isimleri olan muhtarların aynı masada buluşması, yerel konulara çok yönlü yaklaşımların geliştirilmesine imkan tanıdı.

Toplantıda, belediye hizmetlerinin yanı sıra eğitim, sağlık, güvenlik gibi mahalle sakinlerini doğrudan ilgilendiren konular istişare edildi. Muhtarlar, kendi bölgelerindeki güncel gelişmeleri, vatandaşların beklentilerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Kurumlar arası iş birliğine önem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplantıya katılan tüm kurum müdürlerine ve muhtarlara teşekkür ederek, vatandaşların sorunlarına en hızlı ve etkin çözümü bulabilmek için kurumlar arası iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu tür buluşmaların düzenli olarak devam edeceği belirtildi.