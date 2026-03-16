Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 2023 yılında hayata geçirilen Evde Bakım Hizmetleri Projesi, yatağa bağımlı vatandaşlara düzenli olarak kişisel bakım desteği sunarak büyük beğeni toplarken, Ramazan ayında da aralıksız devam ediyor. Sosyal belediyecilikte örnek gösterilen projeleriyle her kesimin gönlünde taht kuran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Dualarıyla güç aldığım her bir hemşehrimin gönlüne dokunmak için çalışıyoruz' dedi.

Kayseri'de her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini yükseltecek projelere imza attıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle kişisel bakımını kendi başına gerçekleştiremeyen genç ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin önemine değinerek, 'Allah şifa versin. Şehrimizdeki tüm bireylerimizin sağlığı ve hijyeni bizim için önceliklidir. Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli şekilde yürüttüğümüz bu hizmet, deneyimli sağlık çalışanlarımızın gözetiminde ve hasta yakınlarının desteğiyle titizlikle sunulmaktadır. Bu sayede hem hijyen hem de sağlık açısından büyük bir değer oluşturulmaktadır. Amacımız, sadece fiziksel ihtiyaçları karşılamak değil, her vatandaşımızın yüzüne bir gülümseme yerleştirmek, hayatlarına anlam katmak ve şehrimizde yaşayan herkesin yaşam kalitesini artırmaktır. Rabbim herkese sağlık ve afiyet versin. Her adımımızda Kayseri'de yaşayan her bir hemşehrimizin yanında olmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ve hasta yakınları, duydukları memnuniyeti içten bir şekilde dile getirerek, 'İşi gücü rast gitsin. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Hizmet ayağımıza kadar geliyor, daha büyük hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır' diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, uzman ekipler yatağa bağımlı hastalara düzenli olarak evde kişisel bakım desteği sağlıyor. Kişisel hijyen ihtiyacını karşılayamayan özel ihtiyaçlı vatandaşlara daha sağlıklı bir yaşam ortamı sunmayı hedefleyen proje ile yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Evde Sağlık Hizmetleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0 (352) 222 70 00 numaralı hattı arayarak ya da Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak destek talep edebiliyor.