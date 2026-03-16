Şırnak'ta sel felaketinden etkilenen Uludere ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Birol Ekici, afetten zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şırnak Valisi Birol Ekici sağanak yağışların ardından sel felaketinden etkilenen Uludere ilçesindeki mahalle ve köylerde yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Hasar gören evler ve tarım arazileri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Ekici, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, vatandaşların mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Vali Ekici, selin yol açtığı zararların tespit edilmesi ve yaraların sarılması için ekiplerin yoğun şekilde görev yaptığını ifade ederek, 'Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Hasar tespit çalışmaları hızla tamamlanacak ve gerekli destekler sağlanacaktır' dedi.

İncelemeler sırasında Vali Ekici'ye, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul ile Ekrem Ender Ergün de eşlik etti. Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde ihtiyaçların karşılanması ve zararların giderilmesi için çalışmaların koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Selin etkili olduğu bölgelerde ekiplerin temizlik, hasar tespit ve destek çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.