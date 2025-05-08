Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen tavla turnuvasında, zarlar eşitlik ve beraberlik için atıldı.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde ‘Zarlar eşitlik için atılıyor’ temasıyla tavla turnuvası düzenlendi. Turnuva, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin’in ilk zarı atmasıyla başladı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada vatandaşlar, dayanışma için zar attı.

Bursa Kent Konseyi’nin bütüncül yaşamı benimseyen bir kuruluş olduğunun altını çizen Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin, düzenlenen tavla turnuvası ile engelli ve engelsiz bireylerin sosyalleşmelerinin ve toplum içinde birlikte var olmalarının amaçlandığını söyledi. İki gün sürecek turnuva için tüm katılımcılara başarılar dileyen Şahin, her zaman olduğu gibi dostluğun kazanacağını vurguladı.