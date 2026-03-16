Yeşim Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çalışanlarının kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'Kendi Gücünün Farkında Olmak' başlıklı bir söyleşi programı düzenledi.

Yeşim Grup Büyük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, 'Eşsizliğin Tasarımı' markasının kurucusu ve İnsan Tasarımı Analisti Asu Gökben Yalım konuk oldu. Programda bireyin kendini tanıma süreci, doğru karar alma mekanizmaları, dâhilî potansiyelin keşfi ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik yaklaşımlar ele alındı.

Söyleşide, 'İnsan Tasarımı' yaklaşımından ilham alan modelin, bireylerin doğuştan gelen özelliklerini, güçlü yönlerini ve karar alma biçimlerini anlamalarına yardımcı olan bir farkındalık sistemi olduğu vurgulandı. Bu yaklaşımın, kişilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve yaşamlarında daha bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunduğu ifade edildi.

Etkinlikte konuşan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, çalışanların bireysel gelişimini destekleyen bu tür organizasyonların kurum kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirtti. Cesur, özellikle kadın çalışanların farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini ifade ederek, daha önce Yeşim Grup'ta staj yapan Asu Gökben Yalım'ı yeniden ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Programda konuşan Asu Gökben Yalım ise 'Eşsizliğin Tasarımı' markasıyla bireylerin kendi potansiyellerini fark etmelerine destek olmayı amaçladığını belirterek, her insanın kendine özgü bir yapısı ve güçlü yönleri olduğunu ifade etti. Yalım, özellikle kadınların kendi güçlerini keşfetmelerine katkı sunmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Katılımcıların aktif katılımıyla interaktif şekilde gerçekleştirilen söyleşide, bireylerin güçlü yönlerini keşfetmeleri, kendilerini daha iyi tanımaları ve yaşamlarına daha bilinçli bir bakış açısıyla yön vermeleri konularında değerlendirmeler yapıldı.

Yeşim Grup'un 'Önce İnsan' yaklaşımı doğrultusunda çalışanların gelişimini destekleyen farkındalık çalışmalarına devam edeceği belirtildi.