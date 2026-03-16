Osmangazi Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Çanakkale'den Yükselen Nefes 1915' adlı özel etkinlikte, kahramanlık destanının ruhu türkü ve anlatılarla yeniden canlandırıldı.

Osmangazi Belediyesi, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü anlamlı bir programla andı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 'Çanakkale'den Yükselen Nefes 1915' programı, Osmangazili vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tarihe altın harflerle yazılan büyük destanın hatırlandığı gece, izleyenlere hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte etkinlikte yer aldı.

Osmangazililer dönemin duygusunu birlikte yaşadı

Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen program, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren anlamlı anlara sahne oldu. Program kapsamında sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, şef Fatih Şengöçmen yönetiminde Çanakkale ruhunu yansıtan türküleri seslendirdi. Çanakkale destanına özdeşleşmiş eserlerin yankılandığı gecede, salonda bulunan vatandaşlar türkülere eşlik ederek o dönemin duygusunu birlikte yaşadı. Çanakkale'de verilen mücadelenin kahramanlığına ve fedakarlığına dair güçlü bir anlatı sunan tiyatro sanatçısı Akif Oktay, izleyicileri adeta o günlere götürdü. Milli ruhu ve vatan sevgisini güçlü bir şekilde yansıtan anlatı, salonda bulunan vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

'Atatürk'ün kurduğu vizyonu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor'

Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Çanakkale Zaferi'ne değinerek şu şekilde konuştu:

'Tarih tekerrürden ibaret, bunu çok iyi biliyoruz. 111 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde bu etkinlikleri yapabiliyoruz. Onları bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Eğer o gün onlar canlarını feda etmeselerdi, bizler bugün burada olamazdık ve günümüz şartlarında hemen dibimizde, komşumuzda neler yaşandığını her akşam canlı canlı izliyoruz. 100 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu vizyonu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Emekleriniz için teşekkür ediyorum.'