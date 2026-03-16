Satranç tutkunlarını bir araya getiren 'Çeşme Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası', 14-15 Mart tarihlerinde Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir Satranç İl Temsilciliği ve Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme İlçe Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde Çeşme Aya Haralambos Kültür Merkezinde satranç severleri bir araya getirdi. Turnuvanın direktörlüğünü Türkiye Satranç Federasyonu Organizasyonlar Kurulu Başkanı Mehmet Sarısaç üstlendi. Organizasyona Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri'nden çıkarılmış Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip, 2025-2026 yılı vizeleri yapılmış ve 2019 ile önceki yıllarda doğan sporcular katıldı.

6 tur üzerinden mücadele ettiler

Turnuvada eşlendirmeler 6 tur üzerinden İsviçre Sistemi'ne göre yapılırken sporcular dört farklı kategoride mücadele etti. İki gün süren turnuvada sporcular, strateji ve zekâlarını ortaya koyarak dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Açık Kategori'de şampiyon Adahan Katırcı oldu

Açık Kategori'de Adahan Katırcı birinci olurken, Poyraz Say ikinci, Berken Ordu üçüncü oldu. Kategoride Mustafa Tetik dördüncü, Taha İbrahim Seller beşinci, İbrahim Kaya Ünver altıncı, Emir Cevdet Şener yedinci, Ali Irmak Şentay sekizinci, Halil Taş dokuzuncu ve Erkut Gerdektepe onuncu sırada yer aldı.

Açık Kadınlar Kategorisi'nde zirvede Ecrin Ela Sevim

Açık Kadınlar Kategorisi'nde Ecrin Ela Sevim birinciliği elde etti. Duygu Ayğir ikinci, Zeynep Sümeyye Demirtaş üçüncü olurken; Defne Ela Vatansever dördüncü, Beyza Özdemir beşinci, Beril Altıntaşı altıncı, Zeynep Duru Nazlıer yedinci, Beril Uysal sekizinci, Firdevs Asel Kocaman dokuzuncu ve Mira Naz Gürhan onuncu oldu.

Minik sporcuların heyecanı

10 Yaş ve Altı Kategorisi'nde Cihangir Altıntaşı birinci, Eymen Ege Boran ikinci ve Doruk Fatih Toprakseven üçüncü oldu. Emir Gençyiğit dördüncü, Ata Topçuoğlu beşinci, Mesut Gökalp altıncı, Özgür Çınar Kaygısız yedinci, Tuğra Sert sekizinci, Çağın Kerim Bulut dokuzuncu ve Aden Deniz Gürhan onuncu sırada yer aldı.

10 Yaş ve Altı Kızlar Kategorisi'nde ise İnci Güneş Yıldız birinciliği elde etti. Defne Uygun ikinci, Ezgi Süneçli üçüncü olurken; Alya Nuse Tınaz dördüncü, Elisa Kavas beşinci, Lara Hatice Tınaz altıncı, Deniz Burçak yedinci, Mina Özdemir sekizinci, Zeynep Duru Sevim dokuzuncu ve Eftelya Olgun onuncu sırada yer aldı.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen turnuva, hem kadın sporcuların satrançta daha fazla yer almasına dikkat çekmesi hem de genç sporcuların gelişimine katkı sağlaması açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.