Bayrama günler kala Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından meteoroloji değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde, Kayseri'nin arife gününden itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisine gireceği ve bayram süresince karla karışık yağmur beklendiği bildirildi. Tahminlerde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bayram boyunca 4-5 derece aşağı düşeceği ifade edildi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

' Arife Günü: Bölge geneli çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Kayseri ve Sivas'ın doğu ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu. Rüzgâr; Kayseri ve Sivas çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), yüksek kesimlerde kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği bekleniyor.

Bayramın 1. günü: Bölge geneli çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Kayseri ve Sivas'ın doğu ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.

Bayramın 2. günü: Bölge geneli çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Kayseri ve Sivas'ın doğu ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu. Rüzgâr; Kayseri, Sivas ve Nevşehir çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), yüksek kesimlerde kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği bekleniyor.

Bayramın 3. günü: Bölge geneli çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Kayseri ve Sivas'ın doğu ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.'

Öte yandan Kayseri'de bayram boyunca en yüksek sıcaklığın 16 derece, en düşük sıcaklığın ise 5 derece olacağı tahmin ediliyor.