Samsun'da motosikletlinin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir halinde olan Tahsin B. idaresindeki 55 ARZ 257 plakalı motosiklet, aynı istikamette hareket eden tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Tahsin B. olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette bulunan artçı Hamza D. ise ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Hamza D. Terme Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri tarafından bölge abluka altına alındı.

Kazaya karışan tır ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Jandarmanın tespiti sonucu tır sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tahsin B'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.