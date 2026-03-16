Kentin tarımsal ekonomisine destek sağlaması beklenen Kayseri Ticaret Borsası'nın vizyon projelerinden biri olan Hububat ve Çekirdek Merkezi'nin tapuları teslim edildi.

Kayseri sadece sanayi ve ticaret şehri olmakla kalmıyor. Kayseri Ticaret Borsası'nın hayata geçirdiği projelerle tarım şehri Kayseri olarak da anılmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçen aylarda yapımı tamamlanarak muhteşem bir törenle kapılarını açan Kayseri Ticaret Borsası Hububat ve Çekirdek Merkezi'nde sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Tam kapasiteye ulaştığında yılda 250 bin ton tarım ürününün ticaretine ev sahipliği yapacak olan Hububat ve Çekirdek Merkezi, kentin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından hayata geçirilen Hububat ve Çekirdek Merkezi'nde yer alan ve her biri 750 metrekare büyüklüğünde 64 dükkândan oluşan iş yerlerinin tapuları, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Hizmet Binası'nda düzenlenen programda Meclis Başkanı Mehmet İştahlı tarafından dükkân sahiplerine takdim edildi.

Programda konuşan İştahlı, 'Yıllar önce başladığımız bu serüveni Allah'a şükür sonlandırmış oluyoruz. Allah'a binlerce şükür, şu anda sizin gibi değerli üyelerimize 750 metrekarelik dükkânlarınızın tapusuyla birlikte anahtarlarını veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yılda 200 bin tona yakın ürün işlem görecek. En az 500 kişi istihdam edilecek. Allah güzel hizmetler etmeyi nasip etsin' dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.