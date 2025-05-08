Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mobil Başkan uygulaması kapsamında Esentepe Mahallesi’nde düzenledikleri ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programında mahalle sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Esentepe Mahallesi sakinleri talep ve önerilerini ileterek ve belediyenin projeleri hakkında merak ettiklerini doğrudan Başkan Palancıoğlu’na iletme fırsatı buldu ve yapılan hizmetlerle ilgili detaylı bilgi aldılar.

"Vatandaş sorularını ve taleplerini doğrudan başkana yöneltiyor"

Mahallenin birçok ihtiyacını karşıladıklarını ve Melikgazi’ye rekor seviyesinde hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi’mizi sizlerle birlikte yönetiyor, ilçemizi birlikte geliştiriyoruz. Esentepe Mahallemiz giderek güzelleşiyor. Başkan Yardımcılarım, birim müdürlerim ve teknik ekibim ile birlikte, mahalledeki talep, öneri ve istekleri dinleyerek yapabileceklerimizi değerlendiriyoruz. Türkiye’de en çok yatırım yapan belediyelerden biriyiz. Okullar, sağlık merkezleri, camiler, kütüphaneler, sosyal tesisler, parklar yeni yollar gibi birçok rekor yatırımı Melikgazi’mize kazandırdık. Vatandaşlarımız mahallesinde hizmet alsın merkezde yoğunluk oluşmasın diye mahallelerimizde ihtiyaçları giderecek butik projeler yapıyoruz. Mahalle kütüphanesi, mahalle sağlık merkezi, mahalle okulu gibi. Melikgazi’de 600 bin nüfus var. Büyük bir ilçeye, 58 mahallemize hizmet veriyoruz. Gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşlarımızla her daim iç içe olmaya, Melikgazi’yi birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Mobil Başkan uygulamasından oldukça memnun olduklarını belirten Esentepe Mahalle Muhtarı Necdet Tosun ise şunları söyledi:

"Mustafa Palancıoğlu Başkanıma Esentepe Mahallesine yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. Taleplerimiz var ve başkanımızın bu talepleri yerine getireceğinden emininim. İsteklerimiz var ama tabi ki belediyenin de bir bütçesi var. Yapılması gereken hizmetler zaten yapılıyor. Okul, park gibi sözler aldık, yapılacağından da eminim. Esentepe halkı olarak teşekkür ederiz."