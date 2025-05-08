Batman’ın Sason ilçesinde iki iş yeri duvarı asındaki boşlukta sıkışan inek, vatandaşların balyozla duvarı kırıp çıkartmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde Bayram Kahraman’a ait inek, iki iş yerinin duvarları arasında sıkıştı. İneğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İnek, itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyle balyozla duvar kırılarak kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Sabah evden ayrılan ineğinin bir daha eve dönmediğini ve ardından ineğin iki duvar arasında sıkıştığını öğrendiklerini belirten ineğin sahibi Bayram Kahraman, "İneğim sabah evdeydi. Bilmiyorum ama köpeklerden korkmuş olabilir. Kaçarak gelip iki duvar arasında sıkıştı. Bizde itfaiye ekipleri ile birlikte duvarı kırarak sıkıştığı yerden çıkardık. Yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Vatandaşlardan Vahap Kahraman, "Burada sıkışan bir ineği gören komşumuz bizlere haber verdi. Biz de gelip baktığımızda kardeşimin ineği olduğunu gördük. Şimdi de kurtarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.