Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 55 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın apartmanın merdiven boşluğunda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda hakkında yağma suçundan 55 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş. (37) apartmanın merdiven boşluğunda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Ş., cezaevine teslim edildi.