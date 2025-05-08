Acıbadem Kayseri Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, pek çok hastalığın eller aracılığıyla bulaştığına dikkat çekerek, "Sağlıklı yaşam ve birçok hastalık etkeninden korunmak için ellerimizi sık sık ve doğru şekilde yıkamamız gerekir" dedi.

Temiz ellerin hayat kurtaracağını vurgulayan Acıbadem Kayseri Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, el hijyeninin toplum sağlığı için aslında çok önemli şeyler ifade ettiğini belirterek, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Sağlıklı yaşamak ve birçok hastalıktan korunmak için ellerin doğru şekilde ve gerektiği durumlarda gereken sürelerine de uyarak elleri temiz hale getirme işlemine ‘el hijyeni’ denildiğini belirten Prof. Dr. Ersoy, "Neden önemli dersek; çünkü insan sağlığını tehdit eden birçok hastalık ellerimiz yoluyla insanlara bulaşır. En basit örnekleri verirsek mesela dizanteri, tifo, grip gibi ki sayıyı çok daha arttırabiliriz. Birçok hastalık ellerimiz yoluyla bulaşır. El hijyenini sağlamadığımızda vücudumuz dışarıdan patojen olarak düşündüğümüz, başka insanlardan, bazen çevreden, bazen hayvanlardan, bazen topraktan gelen mikroorganizmaların insan vücuduna girişinde en önemli rolü oynar. Bunun için temiz eller her zaman hayat kurtarır" dedi.

"Su ve sabun en doğrusu"

İnsanların ortalama yaşam süresinin giderek artmasında da el hijyeninin önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Prof. Dr. Ersoy, "El hijyenini sağlarken toplum sağlığı için sosyal alanda el hijyenini olarak konuşursak ellerimizi su ve sabunla yıkamamız en doğrusudur. Tabii burada aşırı el hijyeni sağlayacağız düşüncesi bizi hata yapmaya itebilir. Sıklıkla yapılan bir hata antibakteriyel sabunlarla ellerimizi yıkamaktır. Halbuki su ve sabun en doğrusudur ve yeterlidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Ersoy, elleri yıkarken öncelikle musluğu açıp suyun altında birkaç saniye kaba kirlerin akmasını sağlamak, sonra sıvı sabunu avuçlara alıp, sıvı sabunla elleri yeterince yani 15-30 saniyelik bir süre boyunca ovalamak gerektiğini anlattı. Elde ovalama zamanı ve sonrasında elleri bol suyla durulamak gerektiğini söyleyen Ersoy, "Eğer evimizde değilsek, toplu yaşanılan yerlerdeysek kâğıt havlu ile ellerimizi kurulamamız ve bu kâğıt havluyla musluğu kapatmamız hatta tuvaletten çıkıyorsak bu kâğıt havluyla kapı kolunu açmamız mümkünse daha doğru olacaktır. Bu şekilde ellerimizin temizliğini devam ettirmiş oluruz" diye konuştu.

"Sigaradan sonra da el yıkanmalı"

Ne zaman el yıkanması gerektiğine de değinen Prof. Dr. Ersoy, yemek yemeden önce, sonra yemek hazırlamadan önce tuvaletten sonra mutlaka el hijyeninin sağlanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ersoy, Dünya Sağlık Örgütü’nün sigara içimi sırasında sigaradan ellere geçecek kimyasallar ve kül bulaşması ihtimaline karşı sigarayı içtikten sonra da el hijyeni sağlanmasını önerdiğini aktardı. Yine hayvanlarla temas sonrası, çöpe temas sonrası, yara pansuman değiştirme ya da çocuk bezi değişme sonrası mutlaka ellerin su ve sabunla doğru şekilde yıkanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ersoy, "Bu özen kesinlikle doğrudan etki ediyor. İnsanların yaşam süresinin uzamasında hijyen kavramının olduğunu ve burada büyük oranda el hijyeninde önemli olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" ifadelerini kullandı.