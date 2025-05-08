İzmir Müftülüğü yürütücülüğünde düzenlenen ’İzmir’de Ramazan’ konulu fotoğraf yarışmasında ’Pide’ isimli fotoğrafıyla birinci seçilen İsmail Aybey düzenlenen törenle ödülünü aldı.

İzmir Valiliği’nin Koordinasyonu, İzmir Müftülüğünün ev sahipliği ve Bornova, Gaziemir, Konak İlçe Müftülükleri, DEU İlahiyat Fakültesi iş birliği ile düzenlenen "İzmir’den Ramazan Kareleri" temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı. Akademisyen ve öğretmenlerden oluşan kurul üyelerinin belirlediği sonuçlara göre; İsmail Aybey ’Pide’ isimli fotoğrafı ile birinci, Fatma Nurdem Atay ’Sahurda davulcu’ isimli fotoğrafı ile ikinci, Nurten Erdal ’Aynı kaptan yemektir ramazan’ fotoğrafı ile üçüncü olmuştu.

Manisa’dan yarışmaya katılan İsmail Aybey’e ödülünü İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu verdi. Aybey, çekmiş olduğu fotoğrafla 20 bin TL ödül kazandı.