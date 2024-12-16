Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları operasyon bölgelerinde teröristlere nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yatığı paulaşımda ''Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.Açıklamada ''Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz'' ifadeleirne yer verildi.
Kaynak: igf