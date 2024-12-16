Binlerce litre sahte alkole İçişleri'nden 'Çengel'! Binlerce litre sahte alkole İçişleri'nden 'Çengel'!

Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları operasyon bölgelerinde teröristlere nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yatığı paulaşımda  ''Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.Açıklamada ''Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz'' ifadeleirne yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1868592075949678651

Kaynak: igf