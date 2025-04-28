Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2025 yılının ilk çeyreğine yönelik İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nu yayımladı. Yılın ilk çeyreğinde sektörün, kamu yatırımlarındaki yavaşlama, yüksek maliyetler, nitelikli iş gücü eksikliği ve küresel ticaret savaşlarının oluşturduğu yeni finansal risklerden etkilendi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), “Kırılgan Ekonomiler, Çalkantılı Siyaset ve Ticaret Savaşları” başlıklı Nisan 2025 İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nu yayımladı.

Raporda, sektörün büyüme trendini sürdürdüğü ancak ciddi sorunlarla karşılaştığı vurgulandı.

TMB Başkanı Erdal Eren, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul Depremi sonrası yaptığı açıklamada, “Can kaybı olmaması tesellimiz. Ancak bu deprem, afet odaklı kentsel dönüşümün aciliyetini bir kez daha gösterdi. 1999 Marmara Depremi öncesi yapı stokunun yenilenmesi ve 2019’da çıkarılan müteahhit sınıflandırma yönetmeliğinin tavizsiz uygulanması şart” dedi.

Raporda, TÜİK verilerine göre Şubat 2025’te inşaat üretiminin yıllık yüzde 12,7 arttığı, ancak aylık bazda yüzde 0,3 azaldığı belirtildi. İnşaat Maliyet Endeksi ise yıllık yüzde 23,94 artarak Kasım 2020’den bu yana en düşük artışını kaydetti. Malzeme maliyetleri yıllık yüzde 19,49, işçilik maliyetleri ise yüzde 32,38 yükseldi.

Rapor, küresel ticaret savaşlarının ve korumacı politikaların sektörü belirsizliğe sürüklediğini, Türk lirasındaki değer kaybı ve yüksek risk priminin finansmanı zorlaştırdığını vurguladı. TMB, kamu projelerinde tasfiye hakkı tanınmıyorsa Gelir ve Kurumlar Vergisi tevkifatının yüzde 2’ye düşürülmesini talep etti.

2025’in ilk çeyreğinde Türk müteahhitler, 14 projeyle 560 milyon dolarlık iş aldı. Türkmenistan, Libya ve Irak öne çıktı. Ukrayna’nın yeniden inşasında Türk firmalarının önemli rol üstleneceği belirtildi.

Bu arada inşaat sektörü güven endeksi, ilk çeyrekte ciddi bir düşüş yaşadı. Finansman sorunları ve belirsizlikler güveni olumsuz etkiledi.

İpotekli satışlar artarken, ilk el satışlarda düşüş yaşandı. Yabancıya satışlar ise Mart’ta yüzde 11,5 azalarak 1.574’e geriledi. Yıllık bazda düşüş yüzde 19,5 oldu.