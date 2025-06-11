Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin daha kaliteli ortamlarda yaşamaları için sokak iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanlığına bağlı ekipler, mahalle genelinde cadde ve sokakların temizlenmesi, yeşil alanların bakımı ve düzenlenmesi gibi pek çok konuda çalışmalarını titizlikle sürdürürken diğer taraftan da iş makineleri ile cadde ve sokaklarda yaşama kalitesini artırmak için sokak iyileştirme ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyorlar.

Çalışmalar ile ilgili ilçe sakinlerinin daha huzurlu ve keyifli bir yaşam sürmelerinin hedeflendiği belirten Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "İlçemiz için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.