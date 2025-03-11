İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi ve İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) arasından inşaat mühendisi adaylarının mezuniyet öncesi mesleki gelişimini arttırmak için Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören ve iş hayatına hazırlanan inşaat mühendislerinin stajlarını tamamlamalarına ve mesleki gelişimlerine destek olmak için İMO Bursa Şubesi ve İMSİAD kolları sıvadı. İMO Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü ile staj arayışındaki genç inşaat mühendisi adayları sektördeki firmalara yönlendirilecekler.

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem ve İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir bir araya gelerek protokolü imzaladılar.

Başkan Serdar Atilla Erdem: İnşaat Mühendisliği Mesleği Hak Ettiği Değeri Görmeli

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, protokolü ve çalışmaları değerlendirdi. Başkan Erdem, İMSİAD’ın Bursa’nın en önemli kurumlarından bir tanesi olduğunu belirterek, sektörün gelişimine değerli katkılarının bulunduğunu söyledi. İnşaat mühendislerinin iş yaşamına adım atmadan önce mesleki deneyimlerini, pratiklerini arttırmak için Şube olarak birçok eğitim ve çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdem, İMSİAD ile yapılan protokolün bu anlamda değerli olduğunu vurguladı.

Staj yeri bulmakta zorlanan meslektaş adaylarının da bulunduğunu kaydeden Başkan Erdem, “İnşaat mühendislerinin mesleki olarak hak ettiği değeri yeniden kazanması gerekli. Şube olarak bu yönde yasal düzenlemelerin yapılması için Bakanlık nezdinde görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. İMSİAD’ın da çalışmalarımıza destek vereceğini biliyoruz. İMSİAD’ın güzel işler yapıyor olması, sektöre doğru yön vermesi bizim için fayda sağlayıcı çünkü bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi İMSİAD. Sektörümüzde düzenlenmesi gereken önemli yasalar var. Artık Müteahhitlik Yasası’nın da yeniden düzenlenerek profesyonel kadrolarını oluşturmuş gerçekten işi müteahhitlik olan, belirli sermayesi bulunan kişiler bu işi yapmalı” dedi.

Başkanı Şeref Demir: İnşaat Mühendislerinin Donanımının Artması İçin Katkı Sunacağız

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “İnşaat mühendislerimiz bilgi birikim ve tecrübeleriyle her zaman inşaatın kusursuzluğunun teminatı ve olası hataların sigortası olmuşlardır. Yetkin mühendislik bilgisi ve hizmeti, sağlam ve güvenli binaların ilk şartıdır. Bu kapsamda mühendislik mesleğinin akademik olarak disiplin altında tutulması, yeni mühendislerin yetişmesi ve iş hayatına katılmalarının sağlanması, sahadaki mesleki yeterliliğin her daim denetlenmesi, yeni teknik, bilimsel ve kanuni gelişmelerin takip edilmesi, bu yeni mesleki gelişmelerin sahaya iletilerek uygulanması gibi daha birçok önemli sorumluluğu yerine getiren İnşaat Mühendisleri Odası’nın çalışmaları çok ama çok önemlidir. Bu noktada İMSİAD olarak bize düşen onlarla iş birliği yaparak çalışmalarında ve faaliyetlerinde yardımcı olmak, sektörümüzün gelişmesine katkı sunmaktır” diye konuştu.

Başkan Demir, bu nedenle protokolün gerekli olduğunun altını çizerek, imzalanması nedeniyle duymuş olduğu memnuniyeti ifade etti.

İmzaların ardından taraf temsilcileri, başta kentsel dönüşüm olmak üzere sektörel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Sorunların çözümünde ortak akıl ve istişarenin öneminin altına çizerek sektör paydaşlarının daha sık bir araya gelmesinin sorunların çözüm sürecini hızlandıracağını belirttiler.