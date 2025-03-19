CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şafak operasyonuyla evinde gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda ise, "Milletin, kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Ekrem mamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, büyük oğlu Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Dün akşam itibariyle, diploma iptal oldu deyip, resmen anayasayı askıya aldılar. Hiç kimsenin bir güvencesi yok" diyerek, bu sabah yapılan operasyonu da geleceğe doğru önleyici darbe olduğunu öne sürdü.

İktidarın, ‘geleceğe doğru önleyici darbe’ yaptığını vurgulayan Özel, “Bu iktidarı halkın belirlememesi için, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar" dedi.

"Devlet, milletin karşısına çıkarsa, millet kazanır" diyen Özel, "31 Mart’ta valiler, kaymakamlar, bütün devlet, bütün bakanlar, herkes karşımızdaydı; Ekrem Başkan kazandı bunu. Şimdi yeniden milletle devleti yarıştıracaklarsa, belki biraz daha da zor olacak, ama en sonunda millet kazanacak, milletin dediği olacak. Kenan Evren'in dediği olmadı sonuçta. 15 Temmuz'da Fethullah Gülen'in dediği olmadı. 15 Temmuz'da ben de Ekrem Başkan da demokrasinin tarafındaydık. Varıp da bu darbeden medet ummadık. Ekrem Başkan’ı İstanbul Büyükşehir'in başına millet oturttu, Tayyip Erdoğan indirmeye çalışıyor. Buna teslim olunamaz” diye konuştu.

"EKREM İMAMOĞLU MİLLETE EMANETTİR"

Konunun tek başına Ekrem İmamoğlu meselesi olmadığının altını çizen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da “Bu, artık ülkeye, topluma mal olmuş bir mesele. Kim haksızlığa uğradıysa, herkesin arkasında Ekrem mücadelesini verdi. Şimdi, milletle beraber Ekrem'in mücadelesini vereceğiz. Yılmayacağız, tabii ki pes etmeyeceğiz” diye konuştu.

Millet; bu müdahalelerin aslında kendi iradesine yönelik olduğunu çok iyi görüyor. Bu kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk karşısında hiç kimse susmaz, susmamalı. Milletin, kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Bu milletin ferasetine… pic.twitter.com/IPRLv6OjZS— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) March 19, 2025

Operasyonun siyasi amaçlarla yapıldığının ortada olduğunun altını çizen Dr. İmamoğlu, “Geleceğin Cumhurbaşkanını, bu ülkeyi yönetecek olan cumhurbaşkanını eleme, saf dışı, siyaset dışı bırakma, bitirme operasyonu. Bu, ülkeye yapılmış büyük bir darbe. Mücadele edeceğiz. Mücadele etmek zorundayız. Çünkü, hiçbirimizin can ve mal güvenliği artık bu ülkede olmayacak” ifadelerini kullandı.