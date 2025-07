Eskişehir’de yaşayan üniversite öğrencisi Yeliz Elmas, boş zamanlarında ördüğü çiçekler gerçeğini aratmıyor. Genellikle karanfiller, zambak, gül, lavanta gibi çiçekleri taklit eden Elmas, ilerde bu yeteneğini ticarete dökmek istiyor.

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Yeliz Elmas boş zamanlarını çiçek örerek geçiriyor. Aldığı rengârenk iplerle, gerçeğinin birebir aynısı çiçekleri elleriyle dokuyan Elmas, boş zamanlarını bu yolla değerlendiriyor. Okulunun tatil olduğu dönemlerde çiçekçide çalışan Elmas, ördüğü ürünleri gerçeğine benzer bir biçimde oluşturuyor. El emeği göz nuru ürünlerine çevresinden oldukça ilginin yoğun olduğuna değinen üniversite öğrencisi, yakında örgü çiçeklerini satmayı ve harçlığını çıkarmayı düşünüyor.

"Çok sevdiğim için çiçek örmeye başladım"

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Yeliz Elmas, "Öncelikle ben canlı çiçekçiyim, çiçek ustasıyım ama örgü yapmayı da seven bir insan olduğum için çiçek ustalığımı örgü çiçeklerle birleştirip ikisinin ortak olduğu bir hobi buldum kendime. Çiçekleri de çok seven bir insan olduğum için çiçek örmeye başladım. Buketler yapıyorum, enteresan farklı ürünler çıkarmaya çalışıyorum. Bu şekilde renkli, farklı farklı çiçeklerle buketler yapıyorum. İnternette zaten çok kez görüyordum, özellikle sosyal medya platformlarında popüler olan bir şeydi. Ben de kendim de çiçekçi olduğum için, zaten çiçekler de ilgilendiğim bir alan olduğu için bunu da denemek istedim ve daha sonra çok hoşuma gitti, bu şekilde devam etmeye başladım. Ben örgü belki 2-3 yıldır örüyorum ama çiçeklere başlayalı daha iki ay oldu. Çevrem çok beğeniyor yaptığım şeyleri, bana oldukça destek oluyorlar. Ailemde çok destek oluyor, arkadaşlarım da çok beğeniyorlar benim çiçeklerimle pozlar vermeyi, fotoğraf çekinmeyi, özel günlerde kullanmayı, doğum günlerinde, mezuniyetlerde, doğum günü hediyeleri olarak almayı seviyorlar" dedi.

"Bir buketi yapmaksa hemen hemen 1-2 günümü alıyor"

Karanfiller, zambak, gül, lavanta gibi çiçekleri örmeyi seven Elmas, "Şu anda var olan bütün çiçekleri taklit edebilirim ama şu an yapmayı en çok sevdiğim çiçekler özellikle karanfiller ve lilyum çiçeği. Gül örmeyi seviyorum, lavanta örmeyi seviyorum. Genellikle pembe ve mor tonlarında renkleri kullanmayı daha çok seviyorum ama tabi ki mavi, turuncu, sarı da çok tercih ediliyor. Onları da her renkten kullanıyorum renkleri birbirleriyle harmanlıyorum. Bir lavantayı yapmak 15-20 dakika sürerken, lilyumu yapmak 1 saate yakın sürebilir. Bir buketi yapmaksa hemen hemen aralıklar vererek 1-2 günümü alıyor. Özellikle beyefendiler satın almak istiyorlar şu anlık sadece hobi olarak yapıyorum ama yakında bu yoğun ilgi ve talepten dolayı ticarete de dökmeyi düşünüyorum bu işi çünkü insanlar arkadaşlarına, sevgililerine hediye olarak almak istiyorlar. Özel günlerde kutlamalara kullanmak istiyorlar, o yüzden yakın zamanda ticarete dökmeyi düşünüyorum bu işi. Ben kendim zaten çiçekçilik sektöründe çalıştığım için çiçeklerin fiyatlarını ortalama olarak biliyorum. Yapay çiçekler de dahil. Canlı çiçekler de oldukça pahalı şu an günümüzde. Çiçek zaten biraz lüks sayılan bir şey o yüzden bunun gibi, çiçek gibi şeyler genellikle çok uygun fiyatlı olmuyorlar. Canlı buketlerin ortalama fiyatlarına yakın oluyor örgü buketler de. Yani benim gözlemlediğim canlı bir bukete verdiğiniz parayla yapay bir örgü bukete hemen hemen aynı parayı veriyorsunuz. Yapılış videolarını çekmemi isteyenler ya da bunların tariflerini paylaşmamı isteyenler sosyal medyada çok oluyor" ifadelerini yer verdi.