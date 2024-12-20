Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Araştırma Uygulama Merkezi, ilkokul öğrencilerine yönelik dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi iş birliğiyle, Düzce Bilim Merkezi’nde düzenlenen ve Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı’nın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, yapay zeka ve teknolojinin eğitim süreçlerindeki rolü üzerine bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunuldu.

Etkinlikte, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine, “Yapay Zeka Nedir?” sorusuna yönelik görsel ağırlıklı ve oyunlarla desteklenmiş bir eğitim verildi. Öğrencilere, yapay zekanın nasıl çalıştığı ve onların günlük hayatında nasıl kullanılabileceği konularında bilgiler aktarıldı. Uygulamalı etkinliklerle öğrenciler, hem öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak teknolojileri keşfetti, hem de bu teknolojilerle pratik yapma imkanı buldu.

Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, çocuklara yapay zeka ve teknoloji kavramlarını eğlenceli bir dille anlatarak onların bu alana olan merakını artırmayı hedefledi. Eğitim boyunca öğrenciler, hem eğlendi hem de geleceğin teknolojileri hakkında farkındalık kazandı.

Etkinlik, katılımcı öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü. Program, yalnızca çocukların teknolojiye olan ilgisini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda onları yenilikçi düşünmeye teşvik etti.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Araştırma Uygulama Merkezi, bu tür etkinliklerle genç nesillere yenilikçi bakış açıları kazandırmayı ve topluma fayda sağlamayı amaçlıyor.