Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim tarafından düzenlenen Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Merkezleri Sergisi Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda ziyaretçileriyle buluştu.

Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin katkılarıyla Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş tarafından hazırlanan sergi, erken çocukluk dönemine yönelik eğitim materyalleri ve öğrenme merkezlerinin tanıtmak amacıyla düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, fakülte akademisyenleri ve öğrenciler eşliğinde gerçekleşen kurdele kesiminin ardından Prof. Dr. Mustafa Koç, öğrenciler tarafından hazırlanan stantları gezerek özverili çalışmaları dolayısıyla kendilerini tebrik etti.

Erken çocukluk döneminde öğrenme süreçlerine dair farklı yaklaşımlar ve yenilikçi öğretim tekniklerini yansıtan sergide okul öncesi çağındaki çocuklarla bir araya gelen öğrenciler meslek hayatlarına adım atmadan önce akademik bilgilerini pekiştirme fırsatı yakaladı.