Adilcevaz Şehit Yusuf Sayan İlkokulu 3. sınıf öğrencileri hayat bilgisi dersi kapsamında mülki idare amirlerinin görevleri hakkında bilgi edinmek amacıyla Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik’i ve Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba’yı makamında ziyaret ettiler.

İlk olarak Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik’i makamında ziyaret eden öğrenciler mülki idare amirlerinin görevleri hakkında sorular sordular. Ziyaret sırasında Kaymakam Özçelik öğrencilere mülki idare amirlerinin görev ve sorumluluklarını anlatarak, devletin vatandaşlara sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulurken, mülki idare amirinin görevleri hakkında önemli bilgiler edindiler.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba’yı makamında ziyaret eden Şehit Yusuf Sayan İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Başkan Akbaba’dan da mülki idare amirlerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler alarak mektup içerisinde talep ve isteklerini sundular. Başkan Akbaba da öğrencilerin yazdığı mektupları tek tek okuyarak talep ve isteklerini yerine getireceklerinin sözünü verdi.