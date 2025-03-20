Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatları ile başlatılan Ramazan etkinlikleri kapsamında Artuklu fuar alanında 7 bölgeden onlarca farklı lezzetin yer aldığı Ramazan Sokağı yoğun ilgi ile devam ediyor.

7 bölgeden farklı lezzetlerin sergilendiği ve büyük ilgi gören fuarda, çocuklar da düzenlenen akrobasi etkinliklerinde eğlenceli vakit geçirirken, patlamış mısır ve pamuk şekeri de fuar alanına gelen çocuklara ikram ediliyor.

Farklı Lezzetin yer aldığı Ramazan Sokağı’nda Marmara bölgesinin meşhur pişmaniyesi, Ege bölgesinin karadut pekmezi, İç Anadolu bölgesinin meşhur lokumu, sucuğu, Karadeniz bölgesinin tereyağı, Akdeniz bölgesinin zeytini, zeytinyağı ve cezeryesi, Doğu Anadolu bölgesinin çat balı ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Diyarbakır’ın burma kadayıfı ile örgü peyniri gibi birçok lezzet Mardinlilerin hizmetine sunuldu.

Ziyaretçilerden Meltem Arslan, iftardan sonra gezmek istediklerinin belirterek, "Buradaki fuardan yöresel ürünleri tatmak istedik. Çocuğum için burada pembe pişmaniye vardı onu aldık, çok sevdi" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Personeli Emine Çakas Gürel ise, ’’Buradaki her şey el emeği. Hepsi birer kadınların kadınların ellerinden çıkıyor. Takılar, oyuncaklar ve çantalar var. Bunların hepsi el emeği. Satılan ürünler belediyenin bütçesine aktarılıyor. Ürünlere bayağı talep var. Herkesin Mardin’e bekliyoruz. Çok güzel bir program ve etkinlik oldu. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler 23 Mart’a kadar devam edecek.