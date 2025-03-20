İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasından sonra İstanbul’a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binası önünde açıklama yaptı. İBB binası önündeki kalabalık havadan görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürülmüştü.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından partililer Fatih Saraçhane’deki İBB binasının önünde toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul’a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binası önünde toplanan kalabalığa yönelik bir konuşma yaptı.

Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, toplanan kabalık havadan dronla görüntülendi.