Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ‘Güvenli Parklar’ projesi içerisinde yer alan ve tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi haline gelecek Gazi Kafe Park’taki yenileme çalışmalarını inceledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın ‘Güvenli Parklar’ projesine dahil ettiği Gazi Park’taki yenileme ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, yeni konseptiyle faaliyetlerine başlayacak olan ve içerisinde restoran, kafe, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ile daha fazla yeşil alan bulunacak ‘Gazi Kafe Park’, İstiklal Caddesi ile direkt bağlantılı olacak. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Gazi Kafe Park’taki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Gazi Kafe Park’ın Samsun halkına yıl boyu hizmet vereceğinin altını çizen Başkan İhsan Kurnaz, "İlçemizin kıymetli parklarından olan Gazi Park’taki yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Kış sezonunda kapattığımız, yaz sezonunda ise hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteren Gazi Park’taki yenileme çalışmaları tamamlandığında parkımız yıl boyunca vatandaşlarımıza hizmet verecek. Gazi Kafe Park ismiyle yeni formatında hemşehrilerimize hizmet verecek parkımızın en önemli özelliği İstiklal Caddesi ile direkt bağlantısının olmasıdır. Bunun yanı sıra parkımız daha fazla yeşil alana sahip olacak ve hemşehrilerimiz ilçemizin en güzel lokasyonlarından birinde yeşille buluşacak. Yenilenmeden önce yalnızca kafe hizmeti veren tesisimizde yeni formatında restoran hizmeti de verilecek. Bununla beraber projemizde çocuklarımız için daha geniş bir oyun alanı hazırladık. Aileleriyle birlikte Gazi Kafe Park’a gelen evlatlarımız burada keyifli dakikalar geçirecekler. Çalışmalar tamamlandığında şehrimizin önemli cazibe merkezlerinden biri olacak ‘Gazi Kafe Park’taki çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.