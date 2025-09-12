Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk teması ’yeşil vatan’ olarak belirlenmesinin ardından Bursa’da ilk ders yanan ormanlık alanda gerçekleşti. Öğrencilere, yeşil vatanın korunması için eğitim verildi.

Bursa’da ’İlk Dersim Yeşil Vatan Programı’, Gürsu Belediyesi Orman Park Mesire Alanı’nda Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, protokol üyeleri, davetliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Gürsu ilçesinde çıkan ve tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olarak değerlendirilen orman yangını sonrası, küle dönen Gürsu Belediyesi’nin 80 dönümlük dev mesire alanında yapılan ilk ders öncesi konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Bu vatan toprağımızın yeşil olarak muhafaza edilmesi, üzerinde kendi kültürel mirasımızla yaşayabilmemiz çok önemli. Bununla ilgili büyük çaba sarf ediyoruz. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunlarıyla karşı karşıya. Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Bizim görevimiz çocuklarımızı hem vatanına bağlı bireyler hem de doğaya sahip çıkan nesiller olarak yetiştirmek. Her çocuk bir fidandır; vatanı geleceğe taşıyacak ulu çınarlardır" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Osman Mestan ise, "Mavi vatan kavramına, yeşil vatan da eklendi. Yeşil vatanda da bizim milli beka meselemizdir. Bu vatan yeşil olmalıdır. Bizim gelecek nesillerimizi teminat altına alabilmemiz için vatanımızın tabi kaynaklarını korumalıyız" dedi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da, "Sadece Bursa değil, Türkiye’nin birçok noktasında yangınlar meydana geldi. Bizim bu yaptığımız çalışmanın diğer bölgelere de örnek olmasını istiyoruz. Daha güzel projelere de birlikte imza atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise yangın gününü hatırlatarak, "Bursa’daki yanan ormanlarımızın yeniden yeşermesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yanan bölgeleri 1 yıl içerisinde ağaçlandıracağız. Yeniden yeşermesi zaman alacaktır. Hep birlikte ilk fidan dikimini 11 Kasım tarihinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yangında gönüllü olarak mücadele ederken hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "O gün burada herkes seferber oldu. Binlerce kişi, yardım için elinden gelenin fazlasını yaptı. Burada binlerce fidanı toprakla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yıldız Anadolu Lisesi ile Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yetkililer tarafından ’yeşil vatan’ dersinde yapmaları ve yapmamaları gerekenler hakkında eğitimler verildi.