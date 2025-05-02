TFF U16 Gelişim Ligi 4. Grubu Lider olarak tamamlayan, U16 Gelişim Ligi Ön Eleme ve son U16 Turunda Ankaragücü’nü penaltılarla eleyerek ilk 8 sekiz takım arasına kalan Denizlispor, hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TFF U16 Gelişim Ligi 4. Grupta başarılı bir sezon geçirerek 50 puanla grubunu şampiyon olarak tamamlayan Denizlispor U16 Gelişim Ligi Ön Eleme ve son u16 Turunda Ankaragücü’nü eleyerek adını ilk 8 takım arasına yazdırarak büyük bir başarıya imza atmış oldu. Yeşil siyahlılar 7 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak olan U16 son 8 maçlarına yoğun bir şekilde hazırlanırken, Teknik Sorumlu Serdar Gürel nezaretinde yapılan antrenmanlarda genç horozların oldukça istekli ve moralli oldukları

Ligi değerlendiren ve son 8 maçlarına hazırlıklar hakkında bilgi veren Denizlispor U16 Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Gürel iyi ve başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek "Şu ana kadar çok güzel sezon geçirdik. Grubumuzu lider olarak tamamlamak çok güzeldi. U16 Gelişim Ligi Ön Eleme ve son u16 Turunda Ankaragücü ile karşılaştık. Maçı kazandık. Çocuklarımız böylelikle Türkiye Finallerine adını yazdırdı "dedi.

"Hedefimize ulaştık, Türkiye Finallerine katıldık"

U16 Gelişim Ligi Ön Eleme ve son U8 maçlarının İzmir Torbalı’da olacağını söyleyen Gürel, "Çocuklar sonuna kadar hak ettiler. Antrenmanlarımız aralıksız devam ediyor. Hedefimiz Türkiye Finallerinde olabilmekti ve bunu başardık. Çocuklarımız finallerde de ellerinden geleni yapacaklardır. Sonuç ne olursa olsun çocuklarımızın arkasındayız "diye konuştu.

"Denizlispor’un BAL’a düşmesi bizi çok üzdü"

Denizlispor’un küme düşmesi ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan Gürel, "A takımımızın düşmesi bizi çok üzdü. Transfer yasağı kulübümüzün belini büken en büyük etkendi. Alt yapımız gerçekten çok iyi, çok yetenekli oyuncularımız var. Gelen başarılarla da bu belli oluyor. İyi bir yapılanma ile A takımımızın eski günlerine döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Alt yapıda başarılı bir sezon geçirdik"

"Denizlispor alt yapısı olarak çok başarılı bir sezon geçirdiğimize inanıyorum" diyen Gürel, "Alt yapımızda çok destek hissettik; Nevzat Başkanımız olsun, Kenan Başkanımız olsun devamlı yanımızda bulduk. İş sadece sahada bitmiyor dışarıdan da hem maddi hem manevi bu desteğin olması gerekiyor. A takım iyi bir yerde olmadıktan sonra alt yapımızda ki çocuklarda belli bir zaman sonra emeklerinin karşılığını bulamayacaklar. İnşallah bir an önce A takımımız toparlanır. A takımımızda oynayabilecek seviyesi yüksek oyunculara sahibiz ve bu çocuklarımız neden başka bir yerde oynasınlar? Denizli camiası çok büyük bir camia inşallah hak ettiğimiz yerlere döneriz"