Batman’ın Kozluk ilçesinde yapımı tamamlanan Malabadi Tabiat Parkı ilk günde bölgeden yoğun rağbet gördü.

Kozluk ilçesi Yeniçağlar köyü sınırlarındaki tarihi Malabadi Köprüsü yanında bin dönüm alanda inşa edilen, içerisinde bungalov evler, geniş piknik alanı, yöresel ürünlerin satıldığı stantlar ile kafe ve restoranın bulunduğu Malabadi Tabiat Parkı’nı ilk hizmet gününde Batman ve çevre illerden yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Aileleri ile birlikte parka gelen vatandaşlar gün boyunca parkta gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirip piknik yaptı.

Parkın bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, "Burası Kozluk ilçesine bağlı Malabdi Tabiat Parkı. Burada yaklaşık bin dönümlük arazi üzerinde tabiat parkı oluşturuldu. Tabiat parkımızın içerisinde yürüyüş yolları, restoran, kafeteryalar, spor sahaları, sosyal alanlar ve bungalov evler bulunmakta. Devam eden çalışmalar dahilinde dumanlı sahalar ve donatı sosyal alanlarıyla bölgenin cazibe merkezi haline gelecek. Buraya gelen vatandaşlarımız aileleriyle gün boyunca yapacağı çeşitli sosyal eğlencelerin yanında, çocuklarıyla oyunlar oynayıp güzel baraj gölü manzarası eşliğinde piknik yaparak güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşayacak. Bu tabiat parkının yapılmasında emeği geçen sayın valimiz Ekrem Canalp’a, milli parklar genel müdürlüğümüze ve işletmecilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. İş yeri sahibi Edip Altun, tarihi Malabadi Köprüsü ve eşsiz göl manzarasında güzel bir gün geçirmek isteyenlerin parka yoğun ilgi gösterdiğini ilk günde 15 bin kişinin parka giriş yaptığını söyledi. Altun, "Bölgenin böyle bir alana ihtiyacı olduğunu düşünerek buranın yapımına başladık. Tamamlanmasıyla ilk günde bölgeden yoğun rağbet gördüğünü gördük. Resmi açılış yapılmadığı halde günde 15 bin kişi alana geliyor. Burası bölgenin gözde merkezlerinden biri oldu. Emeği geçen Kaymakamımız Ekrem Güngör’e ve herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.