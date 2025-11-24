Batman'ın Beşiri ilçesinde kafası plastik bidona sıkışan tilki, duyarlı vatandaşın müdahalesi ile kurtarıldı.

Kumçay köyünde yaşayan bir vatandaş, boş bir havuzun yakınından geçerken havuzda kafasını bir plastik bidona sıkıştıran tilki olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen hayvansever vatandaş, hayvanın kafasındaki plastik bidonu büyük bir özenle ve zarar vermeden çıkardı.

Tilki daha sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.