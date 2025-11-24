Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile şehirde görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Kabulde öğretmenlik mesleğinin toplum açısından taşıdığı öneme değinen Vali Gökmen Çiçek; tüm öğretmenlerimize emekleri, gayretleri ve geleceğin nesillerini yetiştirmedeki katkıları için teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum' dedi.

Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.